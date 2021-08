Økonom: – Koronastøtten til store selskaper var i stor grad ren hjelp til eierne etter sommeren 2020

– Det var fornuftig å ha en ordning som dempet tap og minsket bortfall av arbeidsplasser. Men for store bedrifter ble ordningen etter hvert i større grad en hjelp til eierne, sier Holden om tiden etter sommeren 2020, skriver E24.

I april 2020 vedtok Stortinget en kompensasjonsordning for bedrifter, hvor selskaper med stort omsetningsfall kunne få dekket faste kostnader. Formålet var blant annet å bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen.

Professor og økonom Steinar Holden ledet et utvalg som blant annet fikk jobben med å gi regjeringen og Finansdepartementet råd om ordningen. Nå sier Holden at det var en «svakhet med ordningen» at store selskaper «har fått for mye støtte», og gjentar kritikken som blant annet har kommet fra Riksrevisjonen.

– Arbeidsplassargumentet var avgjørende da krisen inntraff. Men da usikkerheten ble mindre, ble kompensasjonsordningen av mindre betydning for bortfall av arbeidsplasser ved store bedrifter, sier Holden.

[ Slik jakter Norge på vaksinedoser i Europa ]