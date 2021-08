Ny modell viser at lavere selskapsskatt øker investeringene

Modellen er utviklet av seniorrådgiver Eero Tölö i Finansdepartementet sammen med økonomer i Statistisk sentralbyrå og den tyske riksbanken, melder Forskning.no.

Den viser at kutt i selskapsskatten finansierer seg selv. Ettersom investeringene øker, blir det flere skattekroner selv med kutt.

– Men det er bare hvis ikke andre land følger opp og senker skatten sin tilsvarende, sier Tölö.

Professor Jarle Møen ved NHH sier at det ser ut som et interessant og godt arbeid, og at dette er grunnen til at Scheel-utvalget prioriterte å senke selskapsskatten.

