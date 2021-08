Høyres valgløfte: Vil halvere ventetiden for psykiatrisk hjelp

Ventetiden for dem som henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) har vært stabilt høy de siste ti årene.

Det vil Høyre gjøre noe med. Partiet lover før valget å kutte ventetiden til maks tre uker. Det er en halvering av ventetiden slik den er nå. I 2020 var det i snitt 44,1 dagers ventetid for Bup og 43,8 dagers ventetid for DPS. Det utgjør rundt seks uker.

– Vi legger lista høyt med dette målet, men det er realistisk og helt nødvendig når vi også vet at de psykiske utfordringene for unge har økt etter pandemien, sier Høyre-politiker og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen til NTB.

– Samtidig vil Høyre fortsatt sørge for at det utdannes flere psykologer og psykiatere, slik at vi også har nok fagfolk til å håndtere de stadig økende tilfellene av psykisk sykdom, sier hun.

Vil styrke satsingen

Partiet vil ikke sette av en konkret pengesum til løftet om en makstid foreløpig. Trøen sier man kan komme langt med omorganisering innenfor dagens rammer, men lover at Høyre vil fortsette å styrke psykisk helsehjelp i kommunene.

Hun viser til at det er blitt over 2.600 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

– Det er ingen tvil om at Høyre kommer til å fortsette å satse på psykisk helse også når det gjelder bevilgninger. Vi har styrket psykisk helsefelt i både kommunene og spesialisthelsetjenesten og vil fortsette med det, sier Trøen.

– Men det som haster mest både for den enkelte og samfunnet, er jo å få ned ventetiden for dem som står i en lang kø og ikke får behandling. Da sier vi at etter tre uker skal du møte en spesialist. Den vurderingen spesialisten gjør, vil være avgjørende for hvor du får hjelp, sier Trøen.

Trøen sier det er viktig å prioritere dette.

– Vi har ingen unge å miste, og vi mister for mange unge til selvmord i dag. Jeg tror alle forstår at den lange ventetiden er veldig krevende, sier hun.

Lavterskeltilbud

I tillegg vil Høyre satse på flere digitale tjenester fra helsestasjoner og sykepleier, som et lavterskeltilbud.

Partiet viser til at det var en vekst på 21 prosent i antall nyhenviste fra januar til februar i år, etter en vekst på 8 prosent fra 2019 til 2020.

For barn og unge økte antallet henvisninger med mistanke om depresjon med 7 prosent for gruppen 13–15 år og 11 prosent for dem mellom 16 og 17.

– Vi opplever en vekst blant unge som sliter psykisk. Det er en utvikling jeg ser på med stor bekymring, og noe det er viktig at vi tar tak i, sier Trøen.

– I dag må folk vente litt over seks uker i snitt fra henvisning til første konsultasjon med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS). Høyre vil halvere denne ventetiden, sier hun.

– Kan være livsfarlig

Trøen mener denne ventetiden gjør at pasientene blir sykere før de får hjelp.

– For noen kan det være livsfarlig, for andre kan små problemer vokse seg store og krevende. I noen tilfeller kan det gjøre at en velger å selvmedisinere, i mangel på alternativer. Dette kan igjen føre til at noen utvikler rusproblemer, sier hun.

En ventetid på maks tre uker skal gjelde nasjonalt. I flere regioner er ventetiden i dag høyere enn det nasjonale snittet. I Helse nord-Norge er det for eksempel en ventetid på 51 dager for Bup og 62,4 dager for DPS.

– Når vi lover maks tre ukers ventetid, er det en halvering av landsgjennomsnittet, men enkelte steder i landet er det betydelig mer. Det betyr mye også for foreldre, familie, venner og nettverket rundt den syke, som opplever at ventetiden er krevende og veldig utrygg, sier Trøen.