Oslo SV gikk i gang valgkampen

– Oslo er Norges mest klassedelte by, framholdt SV-leder Audun Lysbakken da han sammen med førstekandidat Kari Elisabeth Kaski tuslet av gårde fra Tjuvholmen, som ifølge Kaski er Norges Monaco, lørdag formiddag.

– Vi har hatt åtte år med en regjering som har delt ut store skattekutt til de superrike og utsatt dem som har minst for en rekke usosiale kutt, sa han.

Gjennom en såkalt forskjellsvandring i hovedstaden – fra Tjuvholmen ytterst på Aker Brygge i sørvest til drabantbyen Furuset ved bygrensa i nordøst – ønsker fylkeslaget å eksponere store sosiale forskjeller i hovedstaden.

Politikerne var innom Ullevål sykehus for å markere støtte til bevaring av sykehuset før listetoppene i hovedstaden – Kaski, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland – offisielt startet valgkampen med lansering av en tipunktsplan for et «rødere og grønnere Norge».

Fra Torshov skulle turen gå videre til Furuset via Tøyen og Haugerud.

I denne stortingsperioden er det Kaski og Petter Eide som representerer Oslo SV på Stortinget. Målingene antyder, ifølge Poll of polls, at fylkeslaget ligger an til å få inn også tredjekandidat Unneland på Stortinget.