Flere pågrepet på demonstrasjon i Stavanger

Over 500 motdemonstranter møtte opp, skriver Aftenbladet.

Demonstrasjonen gikk for det meste rolig for seg. Mot slutten valgte politiet å ta i bruk tåregass da en del ungdommer forsøkte å klatre over gjerdene som skilte dem og Sian.

I 16-tiden var det ikke kjent hvor mange som var pågrepet. Den islamfiendtlige gruppen angivelig tente på Koranen rett før de forlot Byparken.

På fredagens demonstrasjon på Bryne møtte opp mot 300 motdemonstrasjoner opp, blant annet med blokkfløyter og andre instrumenter for å overdøve Sian.

(©NTB)