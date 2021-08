Støre: – Jeg lukker ikke dører

Senterpartiet ønsker en ren Sp/Ap-basert regjering som kan samarbeide begge veier. Og sentrale Ap-kilder har uttalt både til NTB og Aftenposten at Ap også kan tenkes å gå i en mindretallsregjering alene.

Støre gjentar at han mener en Arbeiderparti-ledet regjering med SV og Senterpartiet er det beste alternativet. Men han utelukker ingenting.

– Jeg kommer til å gjenta dette videre fremover: Vi har de tre partiene vi ønsker å danne flertall på, og jeg går ikke inn i spekulasjon om hva som kan være alternativer til det. Når du ikke stiller ultimatum betyr ikke det at du har sagt ja til det du ikke stiller ultimatum mot, sier Ap-lederen, som fredag stilte i politisk kvarter sammen med SV-leder Audun Lysbakken.

Ifølge NRK ville ingen fra Sps ledelse stille i debatten, men Støre understreker at de prater sammen. Han er også godt klar over hva Sp ønsker.

– Man lukker ikke dører i politikken. Men vi er tydelige på hva som er vårt foretrukne alternativ, og har landsmøtet i ryggen på dette, sier Støre.

Også SV-leder Audun Lysbakken advarer mot å lukke dører. Han mener partiene må få anledning til å si hva de ønsker seg i en valgkamp.

Det er imidlertid valgresultatet og de politiske realitetene som avgjør. Dersom Sp og Ap inngår regjeringssamarbeid alene, går SV i opposisjon og vil forhandle knallhardt for å dra regjeringen mot venstre.

– Jeg har advart de andre mot å drive å lukke dører for hverandre. Vi kan ikke ha det sånn at det er navnet på partiet som er problemet. Det må handle om politikkens innhold. Det er det som er viktig for folk, sier han.

