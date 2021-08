Helsedepartementet: For tidlig å si om trinn fire må utsettes

Smitten har økt den siste uken. Fredag sa statsminister Erna Solberg (H) til TV 2 at det kan bety at vi er på vei inn i en fjerde smittebølge, men at vi også kan slå ned smitten uten nasjonale tiltak.

Regjeringen vil ta en ny vurdering av om vi skal gå til trinn fire i gjenåpningsplanen i midten av august, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er for tidlig å konkludere på dette nå. Vi følger situasjonen tett, og da spesielt sykehusinnleggelser og kapasitet i helsetjenesten, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc til NTB.

– Det er data før dato som avgjør fremgangen i gjenåpningen, sier han.

Korkunc sier det ikke ser ut til å være aktuelt å gå tilbake til trinn to selv om smitten fortsetter å øke.

– Nei, det er mer sannsynlig at det vil bli satt inn lokale tiltak av kommunene, eventuelt at staten beslutter regionale tiltak. Vi tåler mer smitte i samfunnet nå enn tidligere fordi stadig flere blir vaksinert, sier han.

Torsdag ble det registrert 560 nye smittetilfeller. Det er nå 86,3 prosent av den voksne befolkningen som har tatt første vaksinedose.

Til TV 2 sier Solberg at det som vil avgjøre hvorvidt vi kan gå til trinn fire eller ikke, er om alle følger reglene slik de er nå for å hindre at smitteutbrudd blir store.

[ Erna Solberg tror smitten kan slås ned uten nye nasjonale tiltak ]