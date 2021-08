Fagforeninger går til søksmål mot Hurtigruten

Saken skal opp i retten senere i høst, skriver iTromsø og E24.

– Disse pengene er pensjoner de skulle hatt. Sjøfolkene opplever at arbeidsgiver ikke har gitt de pengene de har krav på, sier advokat Anders Hansson hos Sørlandsadvokatene.

Hansson er hyret inn av Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet til å føre saken for retten.

De 87 ansatte krever å få utbetalt et tillegg til pensjonen for perioden 2006 til 2009 da de var ansatt i Hurtigruten. De ble overført til selskapet Torghatten da Hurtigruten solgte sine hurtigbåter i 2009 og 2010. Derfor mener Hurtigruten at det er Torghatten som må betale ut pensjonen.

Forbundene har gått til sak og tapt mot Torghatten både i tingretten og lagmannsretten om det samme.

