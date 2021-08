Bil kjørte gjennom gjerde og inn i bakeri i Oslo sentrum

– Det er snakk om en bilfører som har kjørt inn i en bygning. Vi vet ikke om det er snakk om et illebefinnende, men vedkommende blir undersøkt av helsepersonell på stedet. Foreløpige undersøkelser tyder på at det ikke er noen alvorlige personskader, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen personer ble truffet av bilen, som kom kjørende ned Pløens gate og kjørte over Storgata, gjennom et gjerde før ferden endte i vinduet på bakeriet Backstube i krysset Storgata/Skippergata.

Det pågår for tiden veiarbeid i krysset Storgata/Skippergata, og det er i den forbindelse at det er satt opp midlertidige gjerder.

– Nå tar vi opp vitneforklaringer. Det er en del folk i området, så det er naturlig nok flere som har sett hendelsen, sier Iversen.

