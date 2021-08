Listhaug maner til kamp mot «venstreradikale sosialister»

Av Johan Falnes

Torsdag holdt Fremskrittspartiet valgkampåpning på The Hub i Oslo.

Der holdt partileder Sylvi Listhaug en tale hvor hun slo alarm om at «sosialistene» ligger an til større innflytelse enn noen gang siden krigen.

– Valget vi står overfor, er et verdivalg mellom en venstreradikal sosialistisk side, og Fremskrittspartiet, som er garantisten for å stoppe dem, sa hun.

– Vi er garantisten for å stoppe skyhøye skatte- og avgiftsøkninger. Vi er garantisten for kontroll på grensene våre. Og vi skal sikre at ingen blir flådd fordi de trenger bilen.

I talen gjentok Listhaug begrepet «venstreradikale sosialister» et titall ganger – med henvisning til Rødt, SV og MDG.

– Noe ganske annet

Listhaug viste videre til at meningsmålingene i dag tyder på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke ligger an til å få flertall alene.

Dermed vil minst ett av de tre andre partiene på venstresiden få innflytelse ved et regjeringsskifte.

– Disse venstreradikale partiene er noe ganske annet enn partiene på motsatt side. Dette er sosialistiske partier som ønsker å styre folks liv, og som ikke forstår verdien av å skape verdier, utdyper Listhaug overfor NTB.

Hun hevder hele økonomien kan settes i fare hvis Rødt, SV eller MDG får innflytelse.

– Dette er venstreradikale sosialister som ønsker å endre samfunnet betraktelig. Som ønsker å styre folks liv. Som ønsker å gjøre det dyrere og vanskeligere for vanlige folk å kjøre bil, ta fly og spise det de vil. Og som ønsker å øke skatte- og avgiftsnivået. I tillegg skal de strupe de som skaper verdier.

– Skremmer ingen

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre trekker på skuldrene av angrepet.

– Listhaug skremmer ingen. Et rødgrønt flertall med Ap, Sp og SV kommer til å gi trygghet for jobb og velferd landet rundt, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken vil for sin del ikke berolige Listhaug.

– Om Listhaug mister nattesøvnen av å tenke på SV, kan hun vente mange våkenetter framover, sier han.

– Vi har all intensjon om å gjøre et bra valg, som resulterer i en ny regjering på venstresiden, som sørger for et mer rettferdig Norge.

– Et kompliment

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han tar det som et kompliment at Listhaug er så opptatt av at Rødt ligger godt an.

– Jeg skjønner at Listhaug bekymrer seg når Rødt ligger an til større gjennomslag enn noen gang.

MDGs partileder Une Bastholm legger til at hun er enig med Listhaug i at dette valget blir et verdivalg.

– Og den kampen står mellom klimafiendtlig og splittende egoisme, som Frp representerer, og solidaritet med barn, unge og klodens mest sårbare, som MDG går til valg for, sier hun.

