Halvering i Moderna-leveranser gir trolig ikke forsinkelse av betydning

– Selv om det kommer færre Moderna-vaksiner neste uke, vil det trolig komme flere vaksiner totalt sett til Norge de neste ukene på grunn av de ekstra Pfizer-dosene som er annonsert, sier assisterende helsedirektør Nakstad til NTB.

– FHI vil nok oppdatere kalenderen for vaksinasjonsprogrammet når informasjonen er bekreftet. Derfor ser ikke dette alene ut til å skape noen forsinkelser av betydning, sier Nakstad.

Forsinkelsen vil føre til at kommuner som har bestilt Moderna-doser neste uke, vil få bare halvparten av disse, skriver NRK.

Folkehelseinstituttet opplyser til NTB at forsinkelsen gjelder neste uke og uka etter. Til sammen er det snakk om 100.000 doser.

– Det vil ikke ha følger for hele programmet, men noen kommuner må trolig ombooke timer for dem som er innkalt i neste uke, sier Jasper Littmann, assisterende direktør for koronavaksinasjonsprogrammet i FHI.

– Variasjoner i antall doser som Norge mottar, kan skje fortløpende på grunn av forsinkelser i produksjonsprosessen. FHI er i kontinuerlig dialog med produsentene, men likevel kan det hende at endringer oppstår med kort frist, sier han.

