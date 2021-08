Røde Kors har hatt over 3.000 samtaler med barn og unge hittil i skoleferien

Bare i juli fikk hjelpetelefonen Kors på halsen 60 prosent flere henvendelser fra barn og unge sammenlignet med juli i fjor.

– Hverdagens aktiviteter uteblir og mange venner er borte nå i sommerferien. Vi ser at det er noen av grunnene til at flere enn vanlig forteller oss at de er ensomme nå i skoleferien, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen i en pressemelding.

[ Spiller spill i norsken: – Det er ikke sånn at de sitter og ser på YouTube ]

Psykisk helse, kropp og relasjoner er blant temaene de fleste tar opp med de frivillige i Røde Kors.

– Vi ser at flere henvendelser om sommeren handler om spiseforstyrrelser, kropp og dårlig selvbilde, sier Kongshaug.

Tilbudet har hatt økt bemanning av frivillige gjennom sommeren.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen