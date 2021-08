Nord-Norge tar over sommerværet – regn i sør

Av Fredrik Moen Gabrielsen

– Fram til fredag vil været holde seg slik det er nå, stort sett i hele landet. Men så snur det på fredag, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

I store deler av Nord-Norge har været den siste tiden vært grått, vått og kjølig, mens Sør-Norge stort sett har hatt fine, solrike sommerdager med høye temperaturer.

– Mot helgen vil temperaturene i sør stort sett ligge over 20 grader. I nord fortsetter temperaturene å holde seg på rundt 13–15 grader, sier Sarchosidis.

Ser lovende ut for Nord-Norge

Fra fredag vil situasjonen imidlertid endre seg i Nord-Norge, hvor de ser ut til å gå inn i en etterlengtet varm periode.

– Nord-Norge tar nå over sommerværet. Det er ventet godt over 20 grader en rekke steder, og noen steder vil det kunne bli opp mot 23 grader. Så det ser veldig lovende ut for Nord-Norge, sier meteorologen.

Han er selv stasjonert i Tromsø og sier at det ikke har vært mye godvær å glede seg over den siste tiden.

– Det har variert veldig, men temperaturene her har vært helt nede i 4 grader på et tidspunkt. Det har vært veldig høstlig i Tromsø de siste ukene, sier Sarchosidis.

Regn i sør

Fredag vil det også bli flott sommervær langs vestlandskysten, med temperaturer opp mot 25 grader.

– Men varmest ser det ut til å bli i Trøndelag, hvor det kan bli hele 27 grader enkelte steder, sier Sarchosidis.

Mens sommerværet beveger seg nordover, må Østlandet regne med en del regnbyger fra fredag. Men temperaturene kan likevel bli så høye som 24 grader enkelte steder.

– Været i Sør-Norge vil bli mer ustabilt nå framover. Til helgen vil det bli mye nedbør østafjells, og temperaturene vil stort sett ligge på rundt 20 grader, sier han, og sier at det trolig blir mest nedbør i Indre Agder og Indre Telemark.

– Sydenvarmen er over

I neste uke ser det ut til å bli vekslende vær i Sør-Norge, med temperaturer rundt 20 grader, mens været vil holde seg fint i Nord-Norge, med unntak av deler av Nordland hvor det vil kunne bli noe mer ustabilt.

Men den sydenvarmen som preget store deler av Sør-Norge i juli, den må vi se langt etter, ifølge Sarchosidis.

– Vi kommer ikke tilbake til den varmen vi hadde, den må vi bare glemme en stund. Nå er det typisk norsk sommervær som gjelder framover, sier han.

