Jordmorforeningen varsler vikarkrise

– Det mangler 250 jordmødre på sykehusene og minst 1.000 i kommunene, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforeningen til P4.

Norge har lenge slitt med mangel på jordmødre, og har vært avhengig av innleid vikarhjelp fra Sverige og Danmark.

Det ble vanskeligere under pandemien, og med akutt mangel i nabolandene vil trolig færre reise til Norge i årene fremover. Danmark har gått så langt som å nekte danske jordmødre å reise til Norge for å jobbe ekstra.

[ Langt flere barn og unge tar kontakt: – Handler om spiseforstyrrelser, kropp og dårlig selvbilde ]

Helseminister Bent Høie (H) sier han er klar over problemet, og at regjeringen jobber med tiltak.

– Pandemien har vist at helsetjenesten er sårbar og dette er bakgrunnen for at jeg har gitt sykehusene oppdrag å legge til rette for utdanning av flere jordmødre for å på sikt bedre bemanningen, sier Høie.

Aarø etterlyser mer umiddelbare tiltak.

– Utdanning tar lang tid, men problemet er her og nå. Det viktigste vi kan gjøre nå er å sørge for at de jordmødrene som allerede er i yrket ikke slutter, sier hun.

[ Jordmorflukt fra Sykehuset Østfold: Tillitsvalgte bekymret ]

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen