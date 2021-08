Frp stopper stortingsdebatt om norsk deltakelse i Mali-styrke – Rødt raser

Av Kenneth Kandolf Haug

Senterpartiet, SV, MDG støtter forslaget fra Rødt. Men de måtte ha med Frp på laget for å få saken på bordet i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. Derfra kunne saken bli sendt videre til plenumsbehandling i Stortinget.

Nå er det klart at Frp ikke vil være med på å innkalle til et møte i Stortinget.

– Vi kan ikke se noen grunn til et slikt møte. All informasjonen i saken er gitt, sier utenrikspolitisk talsmann Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet.

Han legger til at en samling av Stortinget for å behandle saken vil være en praktisk umulighet midt i en sommerferie og valgkamp.

[ – Jeg kan vedde høyrearmen min på at krisa ikke kan løses med militære midler ]

Moxnes: – Direkte feil

Det er ikke en begrunnelse Rødt-leder Bjørnar Moxnes er fornøyd med.

– Det er direkte feil at all informasjon om denne krigen er gitt. 10 år etter SMS-vedtaket om å bombe Libya, sender regjeringa nok en gang Norge i krig for en tidligere kolonimakt, etter en helt uansvarlig beslutningsprosess der en rekke spørsmål står ubesvart, skriver han i en epost til NTB.

Han legger til at dersom Rødt vil følge opp saken også etter valget, dersom det parlamentariske bildet da har endret seg.

[ Ap har bestemt seg: Støtter bidrag i Mali ]

Ap endret mening

14. juli ble det klart at Norge sender et mindre antall soldater til den franskledede Takuba-styrken, som bistår maliske regjeringsstyrker i kampen mot ytterliggående islamistgrupper i landet. I 2020 sa Norge nei til å sende soldater til styrken, fordi forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) anså at han ikke hadde støtte i Stortinget til å gjennomføre dette. Samtlige opposisjonspartier var imot, også Frp.

Siden den gang har Arbeiderpartiet endret mening. Dette bekreftet Anniken Huitfeldt til NTB 17. juli. Bakgrunnen er at bidraget Norge nå sender, er vesentlig mindre enn det som ble foreslått i 2020.

Dermed er det flertall på Stortinget for norsk deltakelse i Takuba-styrken.

Norge bidrar allerede til en FN-styrke som opererer i landet. Takuba-styrken er uavhengig av denne.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen