FHI: Lite sannsynlig at Delta-bølgen truer sykehuskapasiteten

– Epidemien i Norge er under kontroll, men smittespredningen øker i flere deler av landet. Forekomsten økte i alle aldersgrupper siste uke, men er klart høyest blant tenåringer og yngre voksne, skriver Folkehelseinstituttet i sin rapport for uke 30.

Den ble sluppet onsdag ettermiddag og viser at smitteomfanget i Norge nok en gang er kraftig på frammarsj. Det var 45 prosent flere koronatilfeller i Norge i uke 30 enn i uke 29, står det i rapporten.

Det ble meldt til sammen 2.165 tilfeller av covid-19 i uke 30, mot 1.494 tilfeller i uke 29. Andelen av koronatestene som var positive økte litt, fra 0,9 prosent til 1,2. Det betyr fortsatt at færre enn 1 av 80 koronaprøver er positive

Det har ikke vært noen stor økning i antallet sykehusinnleggelser og dødsfall.

Neppe like stor bølge

– Selv om det nå er kommet en økning i antall tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, heter det i ukerapporten.

Det er flest koronatilfeller per 100.000 innbyggere i Møre og Romsdal, som har 116 per 100.000 innbyggere for uke 29 og 30. Det har blant annet vært et stort utbrudd i Ørsta-Volda.

Fire personer døde med covid-19 i uke 30, mot ingen dødsfall uka før.

FHI understreker imidlertid at utviklingen i Norge nå tilsier at epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og at «tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang».

Delta utgjør 90 prosent

Delta-varianten utgjør nå 90 prosent av koronatilfellene i Norge, hvilket er i tråd med prognosene. FHI viser i ukerapporten til sin siste risikovurdering av Delta-varianten.

Instituttet skriver der at land med god vaksinasjonsdekning ser ut til å klare seg godt med liten eller moderat økning i sykehusinnleggelser og dødsfall – selv om varianten har «noe økt smittsomhet og noe økt evne til å unngå immunforsvaret etter vaksinasjon og tidligere infeksjon».

Til sammen 3.617.686 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 1.840.868 personer har fått andre dose. 67,1 prosent av befolkningen har dermed fått første dose, mens 34,1 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

