Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo: – Virker som det er tilfeldig

– Det virker ikke som det er noen relasjon og at det er tilfeldig. Det skal ikke være noen tilknytning mellom dem, sier fungerende leder Ingebjørg Hansen for drapsavsnittet i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Politiet jobber tirsdag formiddag med å få gjennomført et avhør av mannen som er siktet for drapsforsøk. Hansen vil ikke gå i detalj om hendelsesforløpet.

– Vi ser på det som veldig alvorlig at man skal bli overfalt og knivstukket. Det er klart at det tar vi på høyeste alvor, sier hun.

Til Dagbladet sier Hansen at kvinnen, som det først ble meldt skulle være alvorlig skadd, har kommet fra hendelsen med lettere skader.

– Det går bra med vedkommende, og vi vil forsøke å avhøre henne i løpet av dagen, opplyser Hansen til avisa.

Meldingen om knivstikkingen kom like etter klokka 23 mandag kveld. Snaut to timer senere kom meldingen om at en mann var pågrepet i en leilighet i nærheten av åstedet.

Politiet har uttalt til NTB at den siktede mannen er noe kjent for politiet fra tidligere.

