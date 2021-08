DNB venter økning i boligprisene

– Vi venter at bruktboligprisene har økt med 0,5 prosent fra juni til juli, justert for sesongvariasjoner, sier makroøkonom Kjersti Haugland i DNB.

DNB Eiendom sier at selve antallet salg i juli er et godt stykke under den samme måneden i fjor. Det har likevel vært en god måned, hvor DNB registrerte en svak prisoppgang i Oslo, samt en klar stigning i Bergen.

Mandag kom Obos med tall som viser at prisene på brukte Obos-boliger steg med 2,3 prosent i juli.

Norges Bank har varslet at renta skal heves i september. Dette vil bidra til å dempe den kraftige prisveksten man har sett i løpet av det siste året, ifølge leder Terje Buraas i DNB Eiendom.

– Jeg tror vi går inn for en usedvanlig myk landing i boligmarkedet med en tilnærmet normal prisutvikling fram mot nyttår forutsatt at tilbudssiden tar seg opp, sier han.

