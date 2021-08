AUF-lederen ber Erna Solberg lytte til unge stemmer i eget parti i 22. juli-debatten

AUF-leder Astrid Hoem er tirsdag på Utøya for å ønske en ny generasjon AUF-ere velkommen. Tirsdag åpnet årets sommerleir, Utøyafestivalen, som på grunn av korona er delt opp i tre puljer. Første fylkeslag ut er Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland og Agder.

Rundt på øya myldrer det av spente ungdommer som er i full gang med å sette opp telt og finne seg til rette. Om lag 900 ungdommer skal innom Utøya denne sommeren.

– Det gir veldig håp at det kommer nye AUF-ere til Utøya for første gang som er med og diskuterer politikk, og som vet at de ikke bare er del av historien, men også kan være med på å skape historie, sier Hoem til NTB.

Speeddating og politikk

Festivalen varer i en uke i strekk, og på programmet står blant annet speeddating, diverse politiske verksteder, konsert med Musti og taler fra Ap-nestleder Hadia Tajik, Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Tirsdag var det imidlertid Hoem som snakket til ungdommen. I talen utfordret hun Arbeiderpartiet på klima.

– I en ny, Arbeiderparti-ledet regjering må klima være det viktigste i all politikk vi gjennomfører. Vi må kutte klimagassutslipp, og vi må ha en regjering som gir oss unge troen på framtida, sier Hoem.

Ber Erna lytte til de unge

Knapt to uker er gått siden tiårsmarkeringen av terrorangrepene 22. juli 2011. I forkant etterlyste både Hoem og Ap-leder Støre et oppgjør med holdningene bak 22. juli-terroren.

I ettertid har debatten blusset opp. Under tiårsmarkeringen sa Støre at høyresiden har et ansvar for å ta oppgjøret med høyreekstremisme. Det har statsminister Erna Solberg (H) avvist.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby og flere andre Høyre-politikere har på sin side sagt seg enig i at høyresiden har dette ansvaret.

Solberg burde lytte mer til dem, mener AUF-lederen.

– Hun burde lytte til Ola Svenneby, Sandra Bruflot, Mathilde Tybring-Gjedde og alle de andre unge stemmene på høyresiden som har sagt at de er enige i det, sier Hoem.

Mener Høyre har et ansvar

Hoem mener det er naturlig at Høyre er blant partiene som tar på seg ansvar for å markere avstand til høyreekstremisme.

– Det har en annen effekt når Erna Solberg og Sylvi Listhaug gjør det enn når for eksempel jeg eller Jonas Gahr Støre gjør det, fordi det er snakk om miljøer der vi kanskje ikke har den samme tilliten, sier Hoem.

AUF-lederen tror aldri samfunnet blir ferdig med å diskutere 22. juli, men mener den siste tidens debatt er en del av den større samtalen om terrorangrepene.

Samtidig advarer hun mot å havne i skyttergraven.

– Jeg håper alle politikere lytter til historiene som er blitt fortalt av overlevende og etterlatte, som også etterlyser et oppgjør og en diskusjon, og at vi kommer forbi de gamle grøftediskusjonene som tidligere har vært rundt 22. juli. Der mener jeg at andre som kanskje ikke har samme erfaring som oss i AUF og Arbeiderpartiet, har et ekstra ansvar for å lytte til det som blir sagt, sier Hoem.