13 skadde i elsparkesykkelulykker i Oslo hver dag i juli

I snitt behandlet Oslo skadelegevakt 12,9 personer som hadde skadet seg i elsparkesykkelulykker hver dag i måneden som gikk, viser foreløpige tall fra Oslo skadelegevakt.

Totalt har det vært 401 skader, ned fra 436 i juni, men fortsatt vesentlig flere enn i samme måned i fjor da tallet var 214. Fortsatt skjer en stor andel av ulykkene, over 40 prosent, mellom klokken 23 og 5 om morgenen. Og fortsatt er over 6 prosent av skadene alvorlige.

Overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt sier til NTB at andelen av dem som kommer til legevakt etter elsparkesykkelulykker, faktisk har økt litt i forhold til andre skader.

– Elsparkesykkelskadene var opp mot 7 prosent av alle skadene i juni og opp mot 8 prosent i juli. Så andelen har faktisk økt litt, selv om totalantallet har gått noe ned, sier han.

– Trenger regulering

Han mener tallene viser at det fortsatt er behov for reguleringene byrådet planlegger å innføre fra og med 1. september med nattestengning og et makstak på 8.000 elsparkesykler.

– Jeg hadde jo håpet at mediefokuset og våre oppfordringer kanskje skulle bidra til at brukerne av syklene var litt mer forsiktige, særlig på nattetid, sier Siverts.

– De grepene som er tatt hittil, ser i alle fall ikke ut til å ha hatt noen innvirkning. Ulykkene har nå nådd et stabilt høyt nivå, sier han.

Bekymret for fadderukene

Overlegen er også urolig for august, som i tidligere år har vært toppmåneden for elsparkesykkelskader.

– Vi er litt bekymret for fadderukene som kommer, ettersom tiltakene fra kommunen ikke innføres før september. Fadderukene er jo 17. mai hver dag i to uker, så det kan bli utfordrende, og vi er litt bekymret, sier overlegen.

Totalt har legevakten behandlet 3.359 elsparkesykkelskader i perioden fra januar 2019 til juli 2021.

