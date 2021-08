Vestfoldbanen kan være stengt i flere uker etter brannene i forrige uke

Planen var å gjenåpne Vestfoldbanen for normal trafikk den 9. august etter sommerens vedlikeholdsarbeid.

På grunn av brannene, blant annet i et teknisk rom på Sandefjord stasjon og flere steder langs toglinjen, melder Bane Nor nå at foreløpig prognose for mulig åpning av togtrafikken er satt til 23. august.

– Det er omfattende skader og vi jobber med å skaffe oss oversikt over alle ting som må byttes, sier pressevakt ved Bane Nor, Britt-Johanne Wang, til NRK mandag.

Hun opplyser at Bane Nor fortsatt jobber med å undersøke hva som var årsaken til brannene. En teori er at de kan være forårsaket av lynnedslag.

Vy har satt inn buss for tog på strekningen mellom Tønsberg og Skien.

– Bussen går litt tidligere enn oppsatt rutetid, så sjekk Vy for avreisetidspunkt, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, til rikskringkasteren.

