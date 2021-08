Listhaug vil debattere innvandring og sosiale forskjeller med Støre

For litt over to uker siden skrev Dagens Næringsliv at Arbeiderpartiet har en strategi om å ikke møte Listhaug til debatt om innvandringspolitikk, men 28. juli sa nestleder Hadia Tajik i Dagsnytt 18 at verken hun eller Arbeiderpartiet er redd for noen av debattene på feltet.

Listhaug har med det sendt en konkret invitasjon til Jonas Gahr Støre om å møte til debatt, opplyser Fremskrittspartiet i en pressemelding.

– Ifølge Tajik finnes det ikke noen strategi om å ikke møte meg og Frp. Nå har jeg sendt en konkret invitasjon direkte til Støre. Jeg og Frp er fleksibel på tid, så dette får vi til, sier Listhaug.

