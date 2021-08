Drapssiktet på Lørenskog fengslet i fire uker

Av Steinar Schjetne

Den drapssiktede mannen – en polakk i 40-årene – samtykket til politiets begjæring, og fengslingsmøtet gikk derfor som kontorforretning i Romerike og Glåmdal tingrett mandag ettermiddag.

I kjennelsen viser retten til at etterforskningen er i en innledende fase, og at det er viktig at siktede ikke får anledning til å påvirke vitner eller tukle med spor.

«Retten viser videre til at siktede har vist noe manglende samarbeidsvilje på det innledende stadiet av etterforskningen, herunder ved å motsette seg sporsikring», står det i kjennelsen.

Kan isoleres

Retten åpner for at mannen kan sitte varetektsfengslet i fullstendig isolasjon i inntil to uker.

Mannen erkjenner at han var på stedet, der en litauisk mann i 50-årene ble funnet død natt til søndag, men nekter straffskyld etter siktelsen for drap. Fortsatt er hendelsesforløpet noe uklart, men mannen har adresse i boligen, der det lørdag kveld og natt til søndag skal ha foregått en feiring.

– Han ble overført fengsel mandag, opplyser forsvareren, advokat Gunhild Lærum, til NTB.

Nekter straffskyld

– Han nekter straffskyld, men jeg vil ikke gå inn på andre deler av hans innledende politiforklaringer så tidlig i etterforskningen. Det sentrale for oss nå er å få gjort ytterligere avhør og klarlagt hendelsesforløpet så godt som mulig, sier politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt til NTB.

Lærum har ikke snakket med sin klient om saken mandag, og kan derfor ikke kaste ytterligere lys over hva han har forklart.

Også de andre fem personene som innledningsvis er siktet for drap, var til stede på adressen. Gjennom forklaringene som er avgitt så langt, og tekniske funn, er mistankegrunnlaget mot dem såpass svekket at drapssiktelsene kan bli frafalt relativt raskt, ifølge Braathen.

Medsiktede ut av saken

– Det ligger vel litt i kortene at de skal ut av saken etter hvert. Det er ikke noe særlig å ha en slik siktelse hengende over seg, sier han.

Braathen understreker at etterforskningen er langt fra ferdig, og at det fortsatt ikke er klart «hvem som har gjort hva og slike ting».

Politiet vurderte situasjonen på stedet natt til søndag som så uoversiktlig at det var nødvendig å pågripe samtlige som var til stede for å kontroll på gjerningsmannen. De fem, blant dem avdødes kone, er løslatt fra politiets varetekt.

