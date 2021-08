Politiet: Samtlige siktede i avhør i drapssak i Lørenskog

– Han er konfrontert med siktelsen og erkjenner ikke straffskyld. Han har avgitt forklaring, men er preget og er i sjokk. Få detaljer er gitt, men han erkjenner at han var på stedet, sier advokat Gunhild Lærum til NTB.

Hun hadde da bistått sin klient i avhør på politihuset i Lillestrøm der alle de seks som er siktet i saken, ble avhørt søndag ettermiddag.

– Han er lei seg over at dette mennesket har gått bort. Det var flere samlet i boligen for å feire en bursdag, mer enn det er vanskelig å si. Han skal få tilsyn av lege i kveld, sier Lærum.

NTB har ikke fått bekreftet om dette er mannen som antas å være hovedmannen, eller om det er en av de øvrige siktede i saken.

Melding fra AMK

Det var AMK som natt til søndag varslet politiet om at en mann angivelig var utsatt for en alvorlig voldshendelse i en bolig i Lørenskog. Få minutter senere fikk politiet melding om at mannen var død. Hendelsen skal ha skjedd kort tid etter midnatt.

Avdøde er en litauisk statsborger i slutten av 50-årene. Politiet meldte først at én person var pågrepet, siktet for drap. Senere opplyste de at det altså er seks personer som er siktet i saken, samtlige er siktet for drap.

– Det er nå seks personer som er siktet, situasjonen er svært uoversiktlig. Vi ønsker å gjennomføre avhør så fort som mulig, slik at vi får avklart de enkeltes roller i saken og om de da kan skrives ut eller ikke, sa politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til NTB i 14-tiden.

– Det er en kolossal jobb, sa Skarpeid.

Beboere eller gjester

Politiet dannet seg tidlig et bilde av hva som kan ha skjedd, men ønsker ikke å gå ut med det før avhørene er gjennomført.

Politiet bekrefter at alle de seks siktede bor eller har vært på besøk i boligen der hendelsen skjedde.

– Utover det er det for tidlig å kommentere relasjonene ytterligere, skiver politiet i en pressemelding søndag klokka 17.

Alle de siktede satt da i avhør, og gjennomføringen betegnes som noe krevende fordi man er avhengig av tolk i flere ulike språk.

– Hvorvidt siktelsene vil bli opprettholdt, blir fortløpende vurdert og vil avhenge av hva som fremkommer i avhør. Dersom politiet vurderer at vilkår for varetektsfengsling er oppfylt for noen av de siktede, planlegger vi å fremstille for fengsling i løpet av mandag, opplyser politiet.

Innledende samtale

Politiet gjennomførte allerede natt til søndag en innledende samtale med den antatte gjerningsmannen, som ble siktet for drap. Ettersom hendelsesforløpet beskrives som uoversiktlig, så politiet seg nødt til å være sparsommelig med opplysninger om de faktiske forhold.

Den aktuelle boligen, som ligger ikke langt unna Akershus universitetssykehus, ble sperret av med politibånd. Det var ingen aktivitet på stedet søndag formiddag.

Ingen omstendigheter er foreløpig kjent om pågripelsene. Den avdøde mannen skal obduseres på mandag eller tidlig i neste uke.

Advokat Vigdis Brandstorp, forsvarer for en av de andre siktede, forteller til NTB at hun ikke har noen nye opplysninger.

– Jeg er på vei til avhør nå, opplyste hun i 14-tiden.

