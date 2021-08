Gir seg på Stortinget – skriver metoo-roman inspirert av virkeligheten

En av karakterene i boka heter «Majesteten», en mannlig minister som tar seg til rette blant damene, og som til slutt må gå av, skriver NRK.

Marthinsen avviser imidlertid at noen av bokas karakterer er direkte basert på ekte personer. Men boka, som handler om metoo-oppgjøret i politikken, er inspirert av virkelige hendelser, sier hun.

– Det er ikke skrevet som et oppgjør. Jeg har ikke behov for noe oppgjør. Kanskje kan man heller se på det som en form for kommentar, sier Marthinsen.

Marthinsen går i høst av etter 16 år som stortingspolitiker. Boka hennes utgis på Aschehoug forlag i slutten av september.

