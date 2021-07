Nakstad: Norge kan slippe unna en ny og stor smittebølge

– I Europa er det tegn på en fjerde smittebølge i mange land med deltavarianten. I Norge er det fortsatt ikke sikkert at vi får noen stor smittebølge, sier den assisterende helsedirektøren til VG.

Nordmenn er nå mer i kontakt med hverandre, og lever mer normalt enn tidligere, noe som er årsaken til at smitten har økt noe i Norge den siste tiden.

– Utfordringen er at viruset smitter så raskt at det er fort gjort å komme bakpå og løpe etter viruset mens det sprer seg, sier han.

I Norges nest største by, Bergen, har smitten pekt oppover de siste dagene, og kommunen vurderer å stramme inn.

– I Bergen har man nå et høyere smittepress enn i Oslo. Man har faktisk også totalt sett et større antall smittede per dag nå enn i Oslo, og det er ganske nytt i pandemien, sier Nakstad.

Flere utbrudd rundt om i landet har utspring i utelivet, og det er folk i 20-årene som står for den største smittespredningen i landet.

– Nå er det studentgenerasjonen som i størst grad driver pandemien videre i Norge, sier Nakstad.

