Røde Kors søker etter meteoritt i Finnemarka

– Vi kjører akkurat samme opplegg, sier områdeleder Christian Hollie i Søndre Buskerud Røde Kors Hjelpekorps til NTB.

Norsk meteornettverk snevret onsdag inn et område hvor meteoritten kan befinne seg. Det har Røde Kors igjen delt inn i åtte segmenter på 500 ganger 600 meter. Det søkes med digitale kart og nettbrett. 14 personer fra Røde Kors skal fordeles på lag sammen med frivillige deltakere som har møtt opp i Trolldalen i Lier kommune.

Etter at en meteor lyste opp himmelen og lagde kraftige drønn over det sentrale Østlandet natt til søndag, har det vært utstrakt leting etter meteoritten som ble til da den landet, trolig i Finnemarka nord for Drammen.

[ Så du lysglimtet på himmelen natt til søndag? Astronom anbefaler alle å lete etter meteorittrester ]

Hvorvidt de finner meteoritten er imidlertid fortsatt uklart.

– Vi håper å finne noe. Men ligger den i en myr, for eksempel, så finner vi den ikke, sier Hollie.

Været i søndre Buskerud fredag er godt, men grunnet mye regn på Østlandet de siste dagene er det trolig fortsatt bløtt på bakken.

– Det er først og fremst spennende å se om vi kan finne biter av meteoritten, men jeg vil også sjekke ut litt av turområdet. Vi har hytte på andre siden av Tyrifjorden, og har gått mye turer der, sier Britt Ruen, som er blant de mange frammøtte.

Det er vanskelig å si hvilken stand meteoritten vil være i. Den kan ha blitt knust til mange titalls mindre biter i atmosfæren.

– Det er ikke garanti for at vi lykkes, men jeg håper vi gjør det, sier forsker Agata Krzesinska ved Geologisk institutt på Universitetet i Oslo, som også har møtt opp.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen