Opposisjonen etterlyser tiltak mot straffedømte som unndrar seg soning

I 2018 foreslo en arbeidsgruppe flere tiltak for å få bukt med at folk unndrar seg soning. Justisdepartementet behandler fortsatt rapporten. Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) sier hun vil stille justisministeren et skriftlig spørsmål om saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)