Norge ligger an til å kunne få fullvaksinert befolkningen tre uker tidligere enn ventet

– FHIs oppdaterte vaksinekalender viser at Norge ligger an til å kunne fullvaksinere den norske befolkningen om lag tre uker raskere enn den forrige vaksinekalenderen viste, opplyser statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Den oppdaterte vaksinasjonskalenderen fra Folkehelseinstituttet viser at de nå regner med at aldersgruppen 18–44 år, som står sist i vaksinekøen, vil være fullvaksinert i uke 38–39. I forrige vaksinasjonskalender var dette beregnet til uke 41–42.

– Dette er gode nyheter og viktig for den videre gjenåpningen av Norge, sier Solberg.

FHI skriver at endringer i vaksineleveranser er årsaken til at tidspunktet for fullvaksinering blir påvirket. Det kommer omtrent 100.000 ekstra doser fra vaksineprodusenten Pfizer og 20.000 ekstra doser fra Moderna i juli, sammenlignet med hva som var beregnet i forrige vaksinasjonskalender.

I tillegg kommer det omtrent 290.000 ekstra doser fra Pfizer og 200.000 ekstra doser fra Moderna i august, og 70.000 ekstra doser fra Moderna i september.

