Støre svarer Listhaug: – Jeg ønsker ikke å kneble noen

– Dette er jo et mønster i Frps politikk å framstille seg selv som offer. Det gjør de i mange sammenhenger. Jeg ser ikke noe parti som kommer mer til orde enn Frp. De bruker alle kanaler, og det er helt greit for meg, sier Støre til NTB.

Han svarer Frp-leder Sylvi Listhaug som onsdag beskyldte Støre for å være meningspoliti og for knebling i debatten om høyreekstremisme og 22. juli.

– For å si det sånn: Vi kommer aldri til å la Støre eller mediene eller andre definere hva som er innafor og utenfor. Vi kommer til fortsette å ta opp de vanskelige spørsmålene, sa hun til NTB.

[ Listhaug om 22. juli-debatten: – Alle har et ansvar for å trekke grenser ]

Støre avviser at han ønsker å kneble noen som helst.

– Tvert imot. Men de som opplever at de får motargumenter, må svare på dem og ikke si at de ble kneblet. Det er ingen som har makt eller mandat til å kneble noen i norsk samfunnsdebatt, sier Støre.

Han synes det er bra at Listhaug bekrefter at 22. juli var et angrep mot Arbeiderpartiet og AUF.

– Det er viktig å være tydelig på det. Hun ønsker også å være del av det fellesskapet som står opp mot ekstremisme, det synes jeg er veldig bra. Men jeg mener jo at mange av de tingene hun sier er med på å nøre opp om holdninger som jeg mener vi må stå opp mot, sier Ap-lederen.

Han trekker fram begrepet «snikislamisering» som et eksempel på ordbruk han mener politikere skal ta avstand fra.

– Det gjør ikke hun. Derfor har vi et ulikt syn på det.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen