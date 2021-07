Saken mot Mustafa Hasan (18) skal vurderes på nytt: – Støtten har hjulpet med å holde motet oppe

– Jeg er veldig imponert av Mustafa. Han har gått gjennom en bortimot umenneskelig belastning i mange år, på grunn av en situasjon som han er satt i helt uforskyldt, sier Skjerdal fra advokatfirmaet Fend til Dagsavisen.

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien sin som seksåring i 2008, og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år i Norge ble oppholdstillatelsen hans trukket tilbake. Utlendingsnemnda (UNE) mener at Hasans mor løy om hvilket land hun kom fra.

Da de fleste i familien til Hasan ble sendt ut av Norge, ble han værende fordi han ikke hadde fylt 18 år. I mars i 2019 fikk Hasan avslag på sin søknad om opphold hos Utlendingsdirektoratet, og da han ble 18 år i 2020 mottok han et endelig utvisningsvedtak.

Ugyldig vedtak

Torsdag kom nyheten om at dette utsendingsvedtaket er kjent ugyldig. Retten mener blant annet at Hasans mangeårige opphold og hans tilknytning til Norge ikke er vurdert i tilstrekkelig grad i UNEs begrunnelse. I dommen stå det blant annet følgende:

«Dette må anses som en saksbehandlingsfeil som har ledet til et mangelfullt og uriktig avgjørelsesgrunnlag på punkter av betydning for vedtaket vedrørende opphold på humanitært grunnlag etter utlendingslovens paragraf 38.»

Dommen er avsagt under dissens, der én meddommer mente at UNEs opprinnelige vedtak var gyldig. UNE må også betale over 1,6 millioner kroner til Hasan i saksomkostninger.

– Mustafa er svært lettet og glad over resultatet fra denne dommen. Det har vært en tøff tid å gå gjennom. Først en omfattende rettssak og deretter en belastning da han måtte vente. Nå er det en gledens dag, og han kan ta et lettelsens sukk. Utover det har jeg sagt til han at han skal senke skuldrene og forsøke å nyte roen i dette øyeblikket etter beste evne, sier Skjerdal.

Rettssaken mellom Mustafa Hasan og Utlendingsnemnda Mustafa Hasan sammen med advokatene Nicolai V. Skjerdal (t.h.) og Vilde Glosemeyer Havrevold (t.v) foran Oslo tingrett. Skjerdal er imponert over måten Hasan har håndtert saken på. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

Fungerende avdelingsleder i UNE, Rolf Tore Thomassen, har følgende å si om saken:

– Vi har mottatt dommen hvor tingretten kommer til at vedtaket vårt er ugyldig. Det er en omfattende dom hvor vi vil trenge noe tid på å vurdere innholdet. Flere av dem som kjenner saken best er på ferie nå, og vi vil ikke kunne gi noen kommentarer til innholdet i dommen før de har kommet tilbake og har rukket å se nærmere på den, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Usaklig forskjellsbehandling

I motsetning til Hasan fikk hans eldre bror innvilget opphold i Norge i januar i fjor. Advokat Skjerdal mener dette ikke henger på greip.

– Ett av de grunnlagene som vi har anført for ugyldighet, er at forskjellsbehandlingen mellom de to brødrene fremstår som vilkårlig og usaklig. Jeg konstaterer at også retten synes kritisk til forskjellsbehandlingen, men retten trekker ingen konklusjon da den kommer til at vedtaket uansett er ugyldig på grunn av manglende vurdering av andre sentrale forhold, sier Skjerdal.

I tillegg sier han at det ikke har vært noen utfordring å få Hasan til å forstå sakens gang.

– Mustafa er en meget oppegående og flink kar, og det har aldri vært noe problem å forklare saken for han. Det emosjonelle er jo en større byrde, da dette går på hans liv og videre tilværelse.

Mener saken representerer noe større

Advokatfirmaet Fend tok ut søksmål mot UNE på vegne av Hasan i desember i fjor. Skjerdal sier saken er vanskelig, og at den i tillegg reiser flere spørsmål som er verdt å ta til ettertanke.

– Denne saken dreier seg om hvor man skal trekke opp grensen mellom lovens innvandringsregulering i sin alminnelighet og lovens ivaretakelse av tilknytning og menneskelige hensyn i det enkelte tilfelle. Det har vært grunnleggende uenighet mellom oss og staten om jussen i dette. Vi er glad for at tingretten følger vår rettslige argumentasjon, og jussen er etter mitt skjønn riktig og sunn, sier han.

Advokaten mener også at det finnes grunnleggende systematiske feil som har påvirket saken. På spørsmål om hva han synes om konklusjonen som sier at det har skjedd en saksbehandlingsfeil, svarer Skjerdal følgende:

– Det har overrasket meg i arbeidet med Mustafas søknad at det har vært så vanskelig å få UNE til å lytte til våre argumenter. Etter mitt syn er det store svakheter i vår utlendingsforvaltning, som kommer til syne blant annet i denne saken. Et ytterligere forhold er at klagevedtak fattes i altfor stor grad av nemndleder alene.

Nå har de stor tro på at den nye vurderingen vil føre til et bedre utfall for Hasan.

– Denne typen saker er tunge. De kommer med den utfordring at utlendingsmyndighetene har stor skjønnsfrihet etter loven. Mustafas søknad om opphold må nå vurderes på nytt, vel å merke med de direktiver som ligger i dommen. Jeg legger til grunn at Mustafa nå får innvilget opphold, legger Skjerdal til.

Støtten har hjulpet

Hasan har fått bred støtte fra både lokalsamfunnet i Asker, der han har vokst opp, og politikere. I tillegg ble det arrangert en demonstrasjon utenfor Stortinget i november i fjor, som fikk nasjonal oppmerksomhet.

Mer enn 100.000 mennesker skrev også under på en kampanje for at Hasan skulle få bli i Norge.

– Støtten han har fått har vært av veldig stor betydning for Mustafa selv. Han føler seg ivaretatt og velkommen, og helt norsk slik som deg og meg. Støtten har på mange måter hjulpet ham med å holde motet oppe, sier Skjerdal.

Han mener saken vil ha betydning for senere vurderinger av lignende saker.

– Dommen kommer med føringer på hvordan de helt sentrale kriteriene «tilknytning til Norge» og «sterke menneskelige hensyn» skal vurderes, og disse føringene har rekkevidde utover Mustafas sak.

Fakta om Mustafa Hasan-saken

Mustafa Hasan har bodd og vokst opp i Asker siden han var seks år gammel. I november i fjor mottok han et endelig vedtak om at han måtte forlate landet i løpet av kort tid.

Han kom til Norge fra Jordan med sin familie i 2008. De fikk midlertidig oppholdstillatelse, men oppholdstillatelsen ble trukket tilbake etter fire år.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Mustafa Hasan fordi han var under 18 år.

I fjor fylte han 18 år og mottok et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) om utkastelse. Utreisefristen har siden blitt utsatt flere ganger.

Bakgrunnen for vedtaket er at moren skal ha oppgitt feil nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Vedtaket slo fast at Mustafa Hasan måtte ut av Norge og dra til Jordan fordi moren er jordansk statsborger.

Han har fått bred støtte fra lokalsamfunnet og politikere. En demonstrasjon utenfor Stortinget søndag 29. november fikk mye oppmerksomhet og gjorde saken til en nasjonal nyhet.

Senere skrev mer enn 100.000 personer under på en underskriftskampanje for å sørge for at Mustafa Hasan kunne bli i Norge.

I desember 2020 ble det klart at advokatfirmaet Fend tok ut søksmål mot UNE på vegne av Mustafa Hasan. I juli 2021 vant de fram med søksmålet i Oslo tingrett, og utvisningsvedtaket ble kjent ugyldig.

Et sentralt punkt i søksmålet var at hans ett år eldre bror har fått opphold.

(Kilde: NTB)

