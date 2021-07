Regjeringen utsetter gjenåpningen med minst to uker

– Vi ønsker å ha litt flere vaksinerte før vi gjør det, fordi vi vil aller helst sørge for at vi kan starte skolene, universiteter og høyskoler på grønt nivå, et nivå som gjør at vi kan starte mest mulig normalt, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Det er likevel slik at barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte bør planlegge for gult nivå, opplyser regjeringen.

– Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august, opplyser regjeringen. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

– Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Selv om en større andel av befolkningen vaksineres, vil det være smitte i samfunnet, og vi må akseptere en større risiko framover, ifølge helseministeren.

– Vi vil oppleve at vaksinerte blir både syke og dør som følge av dette viruset. Det må vi som samfunn være forberedt på. Vi har ikke og kommer aldri til å ha en nullvisjon knyttet til smitte og risiko i samfunnet vårt, sier Høie.

Endringer i trinn tre i gjenåpningsplanen

Det innføres noen endringer i trinn tre av gjenåpningsplanen. Blant annet kan voksne delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august, opplyser regjeringen.

Sosiale tilstelninger for ansatte i bedrifter og organisasjoner defineres etter endringen som et offentlig arrangement i motsetning til i dag hvor de må følge reglene om private arrangementer. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.

Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak og kan i dag reise inn.

Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt.

Unge under 18 år slipper smittekarantene

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år stort sett bli unntatt plikt til smittekarantene, opplyser regjeringen.

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

– Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig til høsten, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Unntaket fra smittekarantene gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen.

– Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene, opplyser regjeringen.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing.

