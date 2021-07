Politiet skulle hjelpe 73-åring med et katteproblem – fant dynamitt og våpen

I mannens hus fant politiet derimot flere kasser med dynamitt og våpen, skriver Stavanger Aftenblad.

Tre dager etter tilsynet ble katteeieren fremstilt for varetektsfengsling. Ifølge hans forsvarer, advokat Knut Lerum skal mannen ha skaffet seg våpnene og dynamitten på lovlig vis.

73-åringen ble ikke fengslet. Retten festet lit til hans forklaring om at han ikke hadde våpen, ammunisjon eller eksplosiver andre plasser enn i sin egen bolig.

Nå har påtalemyndigheten tatt ut tiltale mot mannen. De mener å kunne føre bevis for at han hadde lagret 10 kilo dynamitt, 20 kilo krutt, en pyroteknisk bombe, fem helautomatiske maskinpistoler, ti halvautomatiske pistoler, 15 rifler, fem halvautomatiske rifler, 13 haglgevær, og mer i boligen sin, samt i et skogholt 70 meter fra huset.

En god del av våpnene var plombert eller på andre måter uskadeliggjort, men ikke alt. Flere av våpnene var intakte.

