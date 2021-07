Nakstad: Bekymret for smitte blant unge

– Det jeg er mest bekymret for, er at vi skal få økende smitte blant unge mennesker når vi starter høsten igjen, med skole og jobb, sier Nakstad til TV 2.

– Det tar fortsatt et par måneder utover høsten før alle over 18 år er vaksinert med to doser, og inntil da er det klart det er stor fordel om vi har kontroll på smitten, fortsetter han.

Det siste døgnet er det registrert 330 nye smittetilfeller i Norge. De siste sju dagene har snittet ligget på 205 nye koronatilfeller per dag, sammenlignet med 163 tilfeller for sju dager siden.

Fra 23. til 26. juli ble det registrert 58 nye smittede bare i Bergen kommune.

Onsdag skal regjeringen holde en pressekonferanse om koronasituasjonen.

