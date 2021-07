Lynskader for 100 millioner kroner i 2020

Mens tre av ti tar grep for å sikre tingene sine når det lyner, svarer to av ti at de aldri gjør det, i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende forsikring.

Flest skader på grunn av lyn skjer i august måned, og i 2020 oppsto nær 25 prosent av lynskadene denne måneden, ifølge forsikringsselskapet.

Av de 100 millioner kronene forsikringsselskapene betalte ut for slike skader i fjor, gikk 88 millioner kroner til skader på hus, hytter og innbo, viser tall fra Finans Norge.

– Det er enkelt å sikre tingene dine når det lyner, men du må huske på å gjøre det. Vi ser at TV-er og PC-er er ekstra utsatt. Det er bedre å ofre TV-kvelden enn å få lynet på besøk, sier brannekspert Øystein Øren i Frende.

Lynet kan finne veien til alt som er koblet til en stikkontakt, ifølge Øren.

– Det betyr at en mobillader som står i veggen, kan bli ødelagt selv om ikke mobilen din er plugget i. Derfor må du ikke bare trekke mobilen ut, men ta med hele laderen når det lyner.

