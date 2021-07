1.700 SAS-passasjerer i Skandinavia rammet av flystreik i Italia

– Vi jobber med å booke om passasjerene til andre flyselskaper, men det jobber alle flyselskapene med, så det er kamp om plassene, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB.

Han vet ikke hvor mange nordmenn som er rammet. Flygninger til og fra Roma og Milano mandag er kansellert.

– De går tur-retur, så vi får ikke hjem folk fra Italia heller, sier han.

Det er foreløpig ikke tatt en avgjørelse om tirsdagens flygninger.

– Vi jobber fortløpende og må se hva som skjer framover.

Flygeledere i Italia streiker mellom klokken 8 og 20 mandag, ifølge luftfartsnettstedet Check-in.

Forbrukerrådet oppfordrer folk til å bruke deres kalkulator for å finne ut hva de har krav på.

– Dette er en skikkelig lei situasjon for både passasjerer og flyselskap, men heldigvis har vi regler som sørger for å gjøre det beste ut av det, sier avdelingsdirektør Pia Høst til NTB.

Ifølge reglene har passasjerer som har ventet to timer på å komme seg av gårde, krav på at flyselskapet tar vare på dem og passer på at de har det de trenger – i form av mat og drikke og et sted å sove dersom det går over i leggetid.

Etter tre timer har passasjerene krav på erstatning, som kan være på over 6.000 kroner. Etter fem timer kan man kansellere billetten og få tilbake pengene du betalte for den.

