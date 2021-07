Sju nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Sju tilfeller er 20 færre enn på fredag, og åtte færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 24 smittede per dag.

Antall tester og resultater i helgene er vanligvis færre enn på hverdagene og kan derfor gi utslag i statistikken.

Smittetallene er høyest i bydelen St. Hanshaugen. Der ligger smittetrykket på 94 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og der ble det registrert én ny smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Frogner (79) og Grorud (61).

Bydelen Nordstrand har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er ikke registrert noen nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 37.993 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

