Nå kommer regnet

– Det vi får nå er ikke tropevarme, men det er mye igjen av sommeren, så ting kan fortsatt skje. Men ifølge prognosene mine klarer jeg ikke se at vi har tropevarme rett rundt hjørnet igjen, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad i Meteorologisk institutt til NTB.

Etter flere uker med opp mot 30 varmegrader i store deler av Sør-Norge vender regnværet tilbake i neste uke.

I hovedstaden, som i helgen kan glede seg over temperaturer rundt 28 grader, ligger det nå an til et kraftig temperaturfall – helt ned mot 15 grader de neste dagene.

– Tirsdag blir det rimelig vått, ellers så er det ustabilt, og det kan gå ettermiddagsbyger. Så dagene kan begynne bra, og så blir det stadig mer skyer og regn, sier meteorologen.

Finvær i Nord-Norge

Likevel er det ikke alle som får dårlige nyheter. For selv om flere steder i Nord-Norge lenge ikke har fått nyte de samme sommertemperaturene som på Sørlandet, ser det ut til at finværet mandag beveger seg nordover.

– Høytrykket fra sør kommer til Nord-Norge. Det blir varmt, mye oppholdsvær og sol i starten av neste uke, sier Mjelstad.

– Det blir ikke de varmeste temperaturene ved kysten, men litt lenger inn i landet blir det glatt opp i 25 grader og kanskje litt til, så det blir litt det samme været som har vært i sør, sier han.

Sommerværet blir dog ikke vedvarende, og det blir ustabilt vær med sjanse for regnbyger også i nord utover i uken.

Dårlige nyheter for feriegjester

Mesteparten av landet må belage seg på noe regn neste uke, selv om været vil variere lokalt. Det er foreløpig ikke meldt om lyn og torden til uka, men også dette kan endre seg raskt.

– Nedbøren kommer så langt sørfra som Spania, og det har brukt lang tid på å komme til oss. Underveis har det vært mye tordenvær, så vi er spent på om det kommer hit, sier Mjelstad.

– Det er vanskelig å beregne bygevær, men alle kan nok vente seg 10–15 millimeter nedbør om dagen, mens andre kan få opp mot 30–40 millimeter om dagen, sier han.

Det kan bety dårlige nyheter for feriegjester som har planlagt reise til Telemark, Buskerud og Oppland, hvor det er meldt desidert mest regn de neste dagene. Det blir også bli vått på Vestlandet, selv om været der er mer vekslende.

– Gjør det beste ut av det. Det går jo an å bruke regnklær, og kanskje finnes det noen museum du kan stikke innom, anbefaler meteorologen.

– Vi trenger dette regnet også, i hvert fall naturen, for det har lenge vært stor skogbrannfare, så det er kjærkomment selv om det er kjedelig for ferierende, sier han.

