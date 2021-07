Skogbrann i Nordmarka i Oslo – fare for spredning

– Det er en forholdsvis høy alvorlighetsgrad her fordi det brenner flere steder langs Gjøvikbanen, sier vaktkommandør Hans Erik Tysdal i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Nødetatene opplyste om hendelsen like etter klokka 18 fredag ettermiddag.

Det er fare for at skogbrannen sprer seg, ifølge Tysdal. Det brenner i skog og kratt, opplyser Tysdal, som sier at brannvesenet er på stedet med en god del ressurser.

– Vi jobber med å lokalisere hvor det brenner og vil iverksette slokking, sier han.

Fredag oppjusterte Meteorologisk institutt farevarselet for skogbrannfare til oransje, som er nest høyeste nivå, for store deler av Østlandet.

– Det er veldig tørt i området, så det er fare for at dette kan spre seg. Dette er i skog og utmark foreløpig, så det er ikke noe snakk om evakuering, sier Tysdal.

Bane Nor opplyser at Gjøvikbanen er stengt mellom Oslo S og Nittedal som følge av brannen langs togskinnene. De varsler at det vil komme en ny oppdatering klokka 21.

(©NTB)