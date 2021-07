Kritikken hagler mot tidligere Høyre-ordførers 22. juli-utspill

I et slettet Facebook-innlegg refset eks-ordfører Fabian Stang Ap-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre 22. juli til partipolitikk. Han møter motbør i eget parti.

I en lang melding på Facebook tok Stang et kraftig oppgjør med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

«I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22. juli til partipolitikk», skrev han.

Innlegget er nå slettet.

«Måtte innse at 22. juli fortsatt er så betent at man bør la meninger bli hos en selv», skriver Stang i en SMS til NTB.

[ – Problemet med anklagen om at noen trekker «Utøyakortet» er at det har virket ]

– Uverdig

Bakgrunnen for Facebook-innlegget var Støres oppfordringer til høyresiden i norsk politikk om å ta et særlig ansvar for å trekke grenser mot det høyreekstreme tankegodset som lå bak terrorangrepene 22. juli.

Det fikk Stang til å tenne på alle plugger.

«Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk. En slik beskyldning er uverdig, særlig når den kommer fra en statsministerkandidat», skrev Stang i innlegget.

[ Hun leder minnesmarkeringen 22. juli: –Det kan være vanskelig å finne de riktige ordene ]

Sanner tar avstand

En av dem som tar avstand fra Stangs uttalelser, er Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

– Jeg er uenig med Fabian Stang i det han skriver, sier Sanner.

Han understreker at 22. juli er en vanskelig dag, særlig for Arbeiderpartiet og AUF.

– Uavhengig av politisk ståsted har vi alle et ansvar for å slå ned på ekstremisme og hatprat, men som regjeringsparti har vi et særlig ansvar. Det ansvaret tar vi, sier Høyre-nestlederen.

[ Kamzy: – Jeg er mer og mer forbanna for hvert år som går ]

Tar selvkritikk

Også tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot tok til motmæle mot Stang i en kommentar under Facebook-innlegget.

«Her er jeg uenig med deg Fabian. Høyresiden har et ekstra ansvar for å ta avstand fra høyreekstremisme. Spesielt fordi Arbeiderpartiet og AUF kan si svært lite før de enten får beskjed om at de bruker 22. juli, eller før de får trusler og hets mot seg», skrev Bruflot.

På Twitter skriver Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde at Fabian Stang ikke snakker for Høyre og legger til at hun støtter Bruflots uttalelser.

Tybring-Gjedde skriver videre at hun er frustrert over at Stangs uttalelser «vil bli brukt i årevis for å illustrere hva ‘Høyre mener om 22. juli’», til tross for hva andre Høyre-folk har sagt og gjort.

Overfor Avisa Oslo tar Stang selvkritikk.

«Sandra er klok og jeg bøyer meg for det hun sier», skriver han.

Støre vil ikke kommentere

I et intervju med VG sier Stang at han er uenig i det Støre sa i talen sin ettersom 22. juli rammet hele befolkningen. Samtidig erkjenner han at AUF var målet bak terrorangrepet 22. juli.

Støre har ikke ønsket å kommentere Stangs Facebook-innlegg, men Ap-lederens pressesjef Jarle Roheim Håkonsen skriver i en SMS til NTB at han mener Stang misforstår med vilje, og at han er glad for at andre høyrefolk ser det annerledes.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]