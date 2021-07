Solberg: – Vi må ikke la hatet stå uimotsagt

– Etter ti år er det lov å kjenne på fortvilelsen. Etter ti år er det lov å kjenne på savnet. Og det er lov å kjenne på raseriet, sa statsministeren på tiårsmarkeringen for 22. juli.

Hun sa videre at det bekymrer henne at mange fortsatt strever i hverdagen, og at det gjør vondt å høre at overlevende fra Utøya utsettes for hets og trusler.

– Det viser hvor viktig det er at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikke la hatet stå uimotsagt.

AUF-lederen: – Vi har ikke stoppet hatet

AUF-leder Astrid W.E. Hoem sa under minnemarkeringen etter 22. juli i regjeringskvartalet torsdag at de neste ti årene må brukes til å ta et oppgjør med hatet.

– Ti år senere må vi snakke sant. Vi har ikke stoppet hatet, sa Hoem.

Den livsfarlige rasismen og høyreekstremismen lever fortsatt, sa hun.

– Sannheten om de siste ti årene er historien om et oppgjør som aldri kom, men som vi må bruke de neste ti årene på å ta, sa Hoem.

– Det er nå vi en gang for alle må si at vi ikke godtar rasisme, ikke godtar hat. Gjør vi det nå, så kan vi kanskje klare å holde løftet om aldri mer 22. juli, sa Hoem.

