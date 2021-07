Oppgjøret med hatet sto sentralt under tiårsmarkeringen for 22. juli

I likhet med tidligere år, startet minnemarkeringene for 22. juli med en seremoni i regjeringskvartalet. Til øredøvende stillhet ble navnene til de 77 menneskene som ble drept i terrorangrepene, lest opp.

Statsminister Erna Solberg var i sin tale tydelig på at angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya var politisk motivert terror.

– Kan ikke la hatet stå uimotsagt

– Vi skal aldri akseptere at noen tyr til vold for å stoppe de som mener noe annet, sa hun.

– Terroren 22. juli var et angrep på demokratiet vårt. Det var en politisk motivert terrorhandling rettet mot Arbeiderpartiet, AUF og deres ideer, sa statsministeren.

Hun sa også at det bekymrer henne at mange fortsatt strever i hverdagen, og at det gjør vondt å høre at overlevende fra Utøya utsettes for hets og trusler.

– Det viser hvor viktig det er at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikke la hatet stå uimotsagt.

– Vi har ikke stoppet hatet

AUF-leder Astrid W.E. Hoem sa i sin appell at den livsfarlige rasismen og høyreekstremismen fortsatt lever.

– Ti år senere må vi snakke sant. Vi har ikke stoppet hatet. Sannheten om de siste ti årene er historien om et oppgjør som aldri kom, men som vi må bruke de neste ti årene på å ta, sa Hoem.

– Det er nå vi en gang for alle må si at vi ikke godtar rasisme, ikke godtar hat. Gjør vi det nå, så kan vi kanskje klare å holde løftet om aldri mer 22. juli.

– Hva ville de drepte tenkt om oss

Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppen, mistet datteren sin i angrepet på Utøya.

Hva ville de som ikke er her i dag, tenkt om oss nå, ti år etter, spurte hun i sin tale.

– Jeg tror de ville vært triste av å vite at det sitter etterlatte med store behov for hjelp. Samtidig tror jeg at de ville vært stolte over hvordan vi reagerte etter terroren, og hvordan rettssystemet sto sterkt i møtet med det aller mest brutale, sa hun.

Samfunnsdebatten er blitt mer polarisert, og ting som er uhørt å si, har blitt normalisert, mener hun.

– Mange har ikke fått den riktige hjelpen de har hatt krav på. Tiden leger ikke alle sår, selv om samfunnet forventer det. Brutaliteten i angrepene tærer over tid, det vet de som så venner og kollegaer dø foran seg, uttalte Røyneland.

Flere markeringer

Statsministeren, kronprinsparet, Røyneland og Hoem la ned krans foran minnesmerket i regjeringskvartalet. Marthe Wang fremførte tre sanger, deriblant «Til deg», mens Magnus Aannestad Oseth fremførte «Til ungdommen» som trompetsolo.

Også Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg var til stede.

Senere torsdag holdes en minnegudstjeneste i Oslo domkirke og en markering på Utøya. Torsdag ettermiddag holdes et nasjonalt minnearrangement i Oslo Spektrum. Dette sendes også direkte på NRK1.

