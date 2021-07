Norge forberedt på mulig tilstrømming av afghanske asylsøkere

Taliban har igangsatt flere offensiver mot afghanske regjeringsstyrkene den siste tiden. De har skodd seg på uttrekkingen av utenlandske styrker og tatt kontroll over en rekke distrikter, grenseoverganger og omringet provinshovedsteder.

Dette har ført til at regjeringssoldater deserterer, mens sivile står i timelange køer for å sikre seg et pass for å komme seg ut av landet. Andre tar seg ut av landet på egen hånd og flykter vestover, særlig mot Tyrkia, som er porten til Europa.

Hentet fram gammel beredskapsplan

Dette har UDI merket seg, sier Knut Berntsen, fungerende avdelingsdirektør i region- og mottaksavdelingen i UDI, til Vårt Land.

– Derfor har UDI nå hentet fram beredskapsplanen som ble laget etter tilstrømmingen i 2015, sier han.

Da kom vel én million flyktninger og migranter til Europa, vel 30.000 søkte asyl i Norge.

– Vi har tidligere inngått avtaler om basismottak i alle UDIs regioner, og snart inngår vi nye avtaler med leverandører om mottak som kan tas i bruk på kort varsel. I tillegg har vi planer for å kunne etablere innkvartering i akuttmottak, teltleirer og skip, om behovet oppstår, sier Berntsen.

USA gjennomførte flyangrep

USA gjennomførte nylig flyangrep mot Taliban-stillinger for å hjelpe regjeringsstyrkene med å drive tilbake en offensiv, opplyser Pentagon.

Det var forsvarsdepartementets talsmann John Kirby som orienterte om de amerikanske flyangrepene.

– Vi fortsetter å støtte regjeringsstyrkene med flyangrep, sa han på en pressebrifing. Han la til at det var øverstkommanderende for den amerikanske sentralkommandoen, general Kenneth McKenzie, som hadde gitt klarsignal til angrepene.

Han overtok nylig kommandoen over tilbaketrekkingsfasen og styrer flyangrep og andre eventuelle støtteoperasjoner fra sin base i Tampa i Florida.

Kirby ga ingen detaljerte opplysninger om flyangrepene, men gjentok forsvarsminister Lloyd Austins forsikring onsdag om at USA er forpliktet ti å hjepe afghanske styrker.

USAs flyvåpen har lenge gitt de afghanske regjeringsstyrkene en taktisk fordel i kampen mot Taliban.

Taliban hevder å kontrollere 90 prosent av grenseområdene

USAs forsvarssjef, general Mark Milley, bekreftet onsdag at Taliban-styrker nå kontrollerer rundt halvparten av Afghanistans 400 distrikter. Men han presiserte at de ennå ikke hadde klart å ta kontroll over noen av de tett befolkede byene.

Den amerikanske tilbaketrekkingen skal være sluttført innen 31. august. Milley opplyste at 95 prosent av styrker og materiell er trukket ut. Taliban-opprørerne har vært på offensiven helt siden mai, da tilbaketrekkingen startet.

En talsmann for Taliban sa til russiske medier torsdag at opprørerne kontrollerer 90 prosent av grenseområdene mot omliggende land, en påstand som ikke er bekreftet av uavhengige kilder.

