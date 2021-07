Kong Harald: Vi har ikke gjort nok for å motarbeide de mørke kreftene

– Det er mitt håp at vi kan hjelpe hverandre med å leve lærdommen fra 22. juli hver dag, i alt vi er og gjør. Samtidig må vi erkjenne at vi som samfunn ikke har gjort på langt nær nok for å se, for å hjelpe, for å bære byrden sammen – og for å motarbeide de mørke kreftene, sa kong Harald i Oslo Spektrum torsdag kveld.

– Dette er jeg lei meg for, sa han.

[ Kamzy Gunaratnam: – Hvis du ikke tar det oppgjøret, så tar du ikke oppgjør med 22. juli ]

Få uker etter angrepene for ti år siden ble det holdt en tilsvarende markering i Oslo Spektrum, en markering som kanskje ble mest kjent for talen som en dypt preget kong Harald holdt til de berørte.

Torsdag sa han at vi som nasjon har et felles ansvar å lære de unge om hva som skjedde 22. juli 2011.

– Dette skylder vi alle de drepte, de pårørende, de berørte – og oss selv. Både for å bli bedre mennesker, for å bli et klokere folk, og for å skape et enda bedre Norge for dem som kommer etter oss, sa kongen.

Highasakite startet kvelden med en versjon av sangen «Its Too Early». 77 dansere i alderen 15–20 år fra ulike danseskoler i Oslo og Viken deltok også.

I salen satt det først og fremst berørte og representanter fra det offentlige Norge, men deler av salen var også åpnet for publikum.

[ – De første ungdommene jeg møtte, spurte meg om jeg var snill eller slem ]

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]