– Det er alltid en dobbelthet denne dagen. Det er både en tung dag, og tankene dras tilbake til 22. juli, men det er også alltid fint å være sammen med andre berørte. Jeg opplever at det er mange av de berørte, overlevende og etterlatte som synes det er viktig at vi ikke glemmer. Denne dagen er med på å gjøre at vi ikke glemmer, sier tidligere AUF-leder Eskil Pedersen til Dagsavisen.

Pedersen var leder for AUF da ungdomspartiet ble utsatt for terrorangrepet 22. juli, og er selv overlevende etter angrepet.

– Føler du ekstra mye på det i år?

– Jeg har vært på alle disse markeringene hvert eneste år, men ja, det er ekstra rart i år fordi det er ti år siden. Vi mennesker er sånn at vi markerer runde tall og runde år. Det er noe ekstra stort over at det nå er gått ti år. Det er ti år hvor mennesker som skulle vært her, ikke har fått levd sine liv. Alt det de hadde gjort er ting man tenker på i dag, og selvfølgelig tenker jeg mye på de overlevende og etterlatte som har måttet leve med dette i ti år. Det er vondt å tenke på, men som sagt er det fint at vi kan være sammen denne dagen.

Dette året har flere vært tydelig på at det fortsatt trengs et større oppgjør med høyreekstremismen i Norge. Pedersen mener AUF har ledet kampen i ti år, og vært tydelige på at samfunnet må snakke sant om det som skjedde.

– Det var et målrettet politisk attentat. Jeg tror alle de som opplevde dette føler på et ekstra ansvar for å faktisk bekjempe dette, fordi vi er redd det skal skje igjen. Vi har opplevd å se hva hatet kan føre til, og jeg berømmer AUF for å klare dette. Det er igjen de berørte og overlevende som leder an denne debatten, men nå ser jeg at langt flere, også utenfor AUFs rekker, sier seg enig i at vi må forsterke denne kampen. Det er veldig fint.

På spørsmål om han har klart å forsone seg med hva som skjedde, svarer han at han på mange måter har levd et godt liv store deler av tiden etter 22. juli.

– Men jeg tror mange av de overlevende kan kjenne seg igjen at det er mer alvor over livet nå enn det var før 22. juli. Det alvoret kommer alltid til å være der. Og ikke minst ansvaret for å hedre minnet om 22. juli, og mobilisere til kamp mot hatet så det ikke skal skje igjen. Det er et ansvar jeg kjenner på, men det føles også meningsfullt. Så er det klart at jeg hver dag ønsker at alle de som opplevde dette, hadde sluppet det. Men likevel så er det fullt mulig å leve gode liv, selv om vi opplevde dette.

