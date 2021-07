AUF-lederen: – Det er viktig å reflektere over de siste ti årene

Leder i AUF Astrid Hoem (t.h.) mener tiårsmarkeringen for 22. juli er en tid for å se fram på hva samfunnet kan gjøre for å hindre at slike angrep skjer igjen. Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v.) mener det er viktig å ta debatten om trusselen i samfunnet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB (BEATE OMA DAHLE/NTB)