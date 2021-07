Osloborgere kan få dose to tidligere om kommunen får vaksineoverskudd

– Akkurat nå i avslutningen for dose én kan det bli noen doser som sendes til andre kommuner, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune til VG.

Han sier samtidig at det vil være aktuelt å gi noen av dosene som dose to for å unngå å kaste vaksiner.

– Vi vurderer å fremskynde det antallet som er nødvendig for å få brukt opp alle vaksinene før de går ut på dato, sier smittevernoverlegen.

For å sikre at flest mulig unge tar vaksinen startet Oslo tidligere denne uken med drop-in-vaksinering, men dette er foreløpig ikke aktuelt for dose to, ifølge Hagen.

