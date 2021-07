Ingen mistenkte etter Hermansen-hærverk

– Det har ikke kommet noen tips til nå, men vi har personer vi skal snakke med i dag. Vi er fortsatt på et stadium der vi driver informasjonsinnhenting, sier politiadvokat Marthe Rørstad i Oslo politidistrikt til NTB.

Dersom noen sitter på informasjon, er det viktig å gi politiet beskjed om dette, sier Rørstad. Saken er overført til politiets hatkrim-gruppe, og onsdag skal etterforskerne hente inn overvåkingsvideoer fra området.

Mange timer med videomateriale

– Det er mange timer som må innhentes for at vi kan være sikre på å dekke gjerningstidspunktet. Jeg vet at dette er et av etterforskningsskrittene som hatkrimgruppa prioriterer i dag.

I tillegg er vitneavhør på planen.

– Vi er helt i første fase av å hente inn informasjon og å snevre inn gjerningstidspunktet så godt det lar seg gjøre.

Kan være vanskelig å oppklare

Tagging er en type sak som kan være vanskelig å oppklare, ifølge Rørstad.

– Det er en sak som i sin natur har lite å gå på fra start. Vi må gå bredt ut og forsøke å snevre inn. Men hvis man har vitneobservasjoner og videoovervåking, så er det absolutt muligheter for oppklaring.

Tirsdag oppdaget en mann som bor i området, at noen hadde tagget «Breivik fikk rett» på minnesmerket. En rekke politikere fordømmer hærverket. Statsminister Erna Solberg (H) besøkte minnesmerket tirsdag, og hun sier det var helt forferdelig å se hærverket.

I januar 2021 var det 20 år siden drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen. Drapet var rasistisk motivert. Tre medlemmer av den nynazistiske gruppen Boot Boys ble dømt til fengsel for medvirkning til drapet.

