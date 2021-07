VG: Drept og drapssiktet i Oslo ble tyveridømt sammen

Av Alexander Vestrum

Ifølge avisa skal de to mennene tidligere ha hatt et vennskapelig forhold. Den drepte er ifølge VGs opplysninger en 39-åring fra Oslo, mens den siktede er 41 år gammel og fra østlandsområdet.

Den nå avdøde mannen ble dømt til fengsel i ett år og fire måneder for tyverier, mens den drapssiktede fikk fengsel i to og et halvt år, skriver VG. Begge sa seg skyldige da saken var oppe for retten.

[ Mann død etter skyting ved Oslo rådhus - den siktede ringte selv til politiet ]

Rett ved rådhuset

Skytingen fant sted i Tordenskiolds gate, og politiet ble varslet klokka 17.44 mandag. Offeret ble betegnet som svært alvorlig skadd. På en pressekonferanse senere på kvelden opplyste politiet at mannen var død og at en pågrepet i saken er siktet for drap.

– Dette er to norske, voksne menn, begge fra Oslo. Vi kan ikke si noe spesifikt om motiv, men vi knytter ikke dette foreløpig til noen pågående konflikter som politiet kjenner til, sa leder Grete Lien Metlid i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt mandag kveld.

[ Ny pågripelse etter Strøget-knivstikking ]

Skal forklare seg tirsdag

Metlid betegnet samtidig begge som kjent av politiet fra tidligere.

Den drapssiktede mannen har fått oppnevnt advokat Mette Yvonne Larsen som sin forsvarer.

– Jeg har snakket med ham. Han skal forklare seg til politiet i morgen, og da vil han kommentere siktelsen, skrev hun i en SMS til NTB mandag kveld.

Hold deg oppdatert: Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen