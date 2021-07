Asheim lanserer nytt ytringsfrihetsutvalg

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier i en pressemelding at han er bekymret for tilstanden i det offentlige ordskiftet.

– Jeg er bekymret for at det offentlige ordskiftet skremmer unge, forskere og meningsbærere bort fra å delta i den demokratiske debatten og formidle forskningsresultatene sine, sier statsråden.

Han viser til en ny rapport for Institutt for samfunnsforskning der 12 prosent av forskerne sier de lar være å formidle forskningsfunn i offentligheten på grunn av fare for hets og kritikk.

[ «Ta dette på ytterste alvor»: 15 kunstnerorganisasjoner ut mot Ytringsfrihetskommisjonen ]

Rapporten viser også at det har kommet trusler fra kolleger, men størst andel fra fremmede og anonyme personer. I tillegg til Kierulf sitter rådgiver Gunnar Bovim ved NTNU, visedekan Saira Basit ved Forsvarets høgskole, Sofie Høgestøl ved UiO, Magnus Dybdahl ved NSO og Vidar Helgesen fra Nobelstiftelsen i utvalget.

Til Aftenposten, som omtalte saken først, sier Asheim at han frykter politisk korrekthet og såkalt «cancel culture» i Norge. Han viser til at det i blant annet USA er blitt utbredt at visse typer studenter begynner å lage regler for hva professorer og lærere kan forelese om og forske på.

– Det er et eksempel på en holdning om at noen ikke skal få lov til å ytre seg om visse temaer. I disse tilfellene får noen få studenter veldig mye makt over de ansatte. Jeg er bekymret for kanselleringskultur. Det er farlig.

[ Trekker seg fra ytringsfrihetskommisjonen i protest ]

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]